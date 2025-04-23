Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

«Могли раскрыть за три недели»: почему убийство певца Талькова расследовали больше 30 лет

Экс-полковник МВД раскрыл просчеты следствия по делу об убийстве Игоря Талькова
,
Суд в Петербурге вынес приговор по делу о громком убийстве звезды 90-х, певца Игоря Талькова. Его застрелили прямо за кулисами концерта во время ссоры с директором другой знаменитости, певицы Азизы. Орудие убийства утопили в реке, а предполагаемый убийца успел сбежать в Израиль. Дело не могли раскрыть более 30 лет. Кто виноват в смерти Талькова и где могло просчитаться следствие тех лет — в материале «Газеты.Ru».

Популярного певца Игоря Талькова застрелил в 1991 году его собственный концертный директор Валерий Шляфман. Такой вердикт спустя больше 33 лет после трагедии вынес Петроградский районный суд Санкт-Петербурга.

Шляфмана признали виновным по двум статьям. Согласно решению суда, он совершил убийство умышленно, способом, «опасным для жизни многих людей» (ст. 15, п. «д» ч. 2 ст. 102, п. «д» ч. 2 ст. 102 УК РСФСР). Сам продюсер в 90-х сбежал в Израиль, где живет до сих пор. Свою вину он не признает, защита просила полностью оправдать мужчину. Приговор Шляфману вынесли заочно.

close

Орудие убийства Игоря Талькова

Генпрокуратура России

«Назначить ему наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 13 лет в исправительной колонии общего режима», — огласила судья.

Изначально преступление квалифицировали как убийство по неосторожности, поскольку директор целился не в певца и попал в него случайно. Однако позже следствие ужесточило обвинение, поскольку Шляфман намеренно стрелял в другого человека, а также должен был осознавать, что рядом много людей, которым он может причинить вред.

«На убийство Талькова [у него был] косвенный [умысел]. Это когда человек понимает, что, стреляя, может ранить или убить кого-то еще», — пояснял бывший следователь по его делу, экс-глава 2-го следственного отдела 1-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Петербургу Антон Брейдо.

close

Обнаруженные на месте преступления пули

Генпрокуратура России

Самое странное в деле об убийстве Талькова — это то, что в нем так долго не могли поставить точку, сказал «Газете.Ru» полковник МВД в отставке, адвокат Евгений Черноусов. Он подчеркнул, что такую громкую историю должны были раскрыть максимум в течение месяца.

«Когда преступление совершается в условиях неочевидности, нет свидетелей, это действительно не быстро, и дела часто приостанавливают по основанию неустановления лица, совершившего преступления. Здесь же все наоборот: публичное место, множество свидетелей, очень резонансное преступление, известный певец, и вдруг такая халатность — подозреваемому дали возможность выехать из страны,
— обратил внимание Черноусов.

Юрист добавил, что в случае Талькова следствию нужно было действовать скрытно, дабы не спугнуть подозреваемых. Собрать оперативную группу, «чтобы не уходила информация», провести определенные оперативные мероприятия.

«В первую очередь — прослушивание телефонных переговоров. Было ли это сделано? А если да — какие результаты получены? По факту можно сказать, что это преступление должно было быть раскрыто по горячим следам в течение трех недель или месяца, а раз этого не произошло, возникает много вопросов к тем, кто тогда, в 1991 году, начинал расследование. На тот момент это прокуратура и МВД», — резюмировал Черноусов.

Ударил блатного ногой по попе: как ссора в гримерке закончилась убийством

К трагической гибели Талькова вела цепочка случайных обстоятельств. В первую очередь, вспыльчивый характер его директора. По словам Брейдо, певцу даже советовали уволить Шляфмана, поскольку в неспокойные 90-е агрессивное поведение «было чревато неприятностями». Тальков якобы соглашался с этим, но разорвать деловые отношения со знакомым не успел.

«Это был маленький ростом, совсем не спортивный человек, который тем не менее любой конфликт пытался перевести в мордобой...Всегда лез на рожон, мог ударить человека, например, поклонника, за то, что тот пытался прорваться в гримерку к Талькову за автографом», — описывал Шляфмана следователь Антон Брейдо.

В день убийства Тальков должен был выступить в петербургском «Юбилейном». Это был не сольный концерт, а обычная сборная солянка из звезд советской эстрады. Тальков собирался выйти на сцену предпоследним, перед ним в очереди стояла певица Азиза Мухамедова. Последняя приехала поздно, уже после начала, и хотела поменяться с Тальковым, чтобы подготовиться.

«Если бы Азиза лично попросила Талькова, нет сомнений, что он легко бы согласился: у них были хорошие отношения», — говорил Брейдо.

Но вопрос стали решать через посредников: Шляфмана и концертного директора Азизы Игоря Малахова. Последний по совместительству являлся ее бойфрендом и телохранителем. Мужчина внушительной комплекции (ростом под два метра) профессионально занимался кикбоксингом и, как считалось, имел связи с бандитами.

«Все свидетели, с которыми мне удалось поговорить, отзывались о Малахове положительно и даже восторженно. Говорили о нем как об интеллигентном, спокойном человеке, прекрасном музыканте и спортсмене, который наизусть цитировал Библию, и которого все любили», — рассказывал Брейдо.

В самой просьбе Азизы поменяться местами не было ничего такого, однако переговоры двух директоров неожиданно привели к взрыву. Шляфман утверждает, что когда обсуждал вопрос с Малаховым, тот назвал его «Васьком» и велел «делать, как я скажу». Обозлившийся Шляфман пожаловался Талькову, что на них наезжает «какой-то браток». Певец попросил поговорить лично, Малахов пришел в гримерку, где градус конфликта стремительно подскочил. Тальков кинул в Малахова расческой и ударил ногой.

«Игорь [Тальков] Малахова ногой по попе ударил, пендаль отвесил очень сильный. Для «блатных» это унижение», — пояснял Шляфман.

Ссора перетекла в коридор, где Малахов достал револьвер, а Шляфман — газовый пистолет. В итоге Малахова повалили на пол, Тальков начал бить его своим пистолетом по голове (на голове мужчины осталось пять рубленых ран), а Шляфман пинал его ногами. Малахов попытался вырваться и дважды нажал на курок, ни в кого не попал, но тут Шляфман вырвал у него револьвер. Он выстрелил Малахову в голову, тот успел уклониться, и пуля прилетела в Талькова прямо в сердце, насквозь пробив руку, которой тот закрылся. 34-летний певец скончался до того, как его успели отвезти в реанимацию.

Опознали по гавайской рубашке

Изначально убийцей считали Малахова, тот ненадолго пропал, но через 10 дней сам сдался следователям. Во время расследования выяснилось, что он анатомически не мог выстрелить с пола по той траектории, по которой вошла пуля. Орудие убийства исследовать не смогли, сначала его пытались спрятать в бачке унитаза, затем утопили в реке. Главной уликой стала гавайская рубашка, в которой Шляфман пришел на роковой концерт. Ее нашли во время обыска дома у сожительницы директора.

«Несмотря на то, что [Шляфман] отрицал факт производства им выстрела, на правом рукаве рубашки эксперты обнаружили пороховые следы выстрела и крови Игоря Талькова»,сообщало следствие.

В начале 1992 года Шляфман сбежал на Украину. Там получил заграничный паспорт и переехал в Израиль. Дело надолго заглохло и получило новый толчок в 2018 году, когда подруга семьи Талькова попросила возобновить расследование.

Спустя много лет пришлось буквально «по крупицам», как подчеркивал Следственный комитет, восстанавливать картину того вечера, опрашивать экспертов, которые когда-то работали с уликами, проводить допрос Шляфмана за границей. Последний до приговора успел пригрозить российскому суду реакцией Израиля.

«Мои израильские адвокаты и юридическая система Израиля покажут, насколько все прогнило в системе судейства в России... Поэтому пусть они [в России] очень хорошо подумают, чтобы потом не выглядеть идиотами», — цитировали Шляфмана СМИ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами