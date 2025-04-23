«Могли раскрыть за три недели»: почему убийство певца Талькова расследовали больше 30 лет

Суд в Петербурге вынес приговор по делу о громком убийстве звезды 90-х, певца Игоря Талькова. Его застрелили прямо за кулисами концерта во время ссоры с директором другой знаменитости, певицы Азизы. Орудие убийства утопили в реке, а предполагаемый убийца успел сбежать в Израиль. Дело не могли раскрыть более 30 лет. Кто виноват в смерти Талькова и где могло просчитаться следствие тех лет — в материале «Газеты.Ru».

Популярного певца Игоря Талькова застрелил в 1991 году его собственный концертный директор Валерий Шляфман. Такой вердикт спустя больше 33 лет после трагедии вынес Петроградский районный суд Санкт-Петербурга.

Шляфмана признали виновным по двум статьям. Согласно решению суда, он совершил убийство умышленно, способом, «опасным для жизни многих людей» (ст. 15, п. «д» ч. 2 ст. 102, п. «д» ч. 2 ст. 102 УК РСФСР). Сам продюсер в 90-х сбежал в Израиль, где живет до сих пор. Свою вину он не признает , защита просила полностью оправдать мужчину. Приговор Шляфману вынесли заочно.

close Орудие убийства Игоря Талькова Генпрокуратура России

«Назначить ему наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 13 лет в исправительной колонии общего режима», — огласила судья.

Изначально преступление квалифицировали как убийство по неосторожности, поскольку директор целился не в певца и попал в него случайно. Однако позже следствие ужесточило обвинение, поскольку Шляфман намеренно стрелял в другого человека, а также должен был осознавать, что рядом много людей, которым он может причинить вред.

«На убийство Талькова [у него был] косвенный [умысел]. Это когда человек понимает, что, стреляя, может ранить или убить кого-то еще», — пояснял бывший следователь по его делу, экс-глава 2-го следственного отдела 1-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Петербургу Антон Брейдо.

close Обнаруженные на месте преступления пули Генпрокуратура России

Самое странное в деле об убийстве Талькова — это то, что в нем так долго не могли поставить точку, сказал «Газете.Ru» полковник МВД в отставке, адвокат Евгений Черноусов. Он подчеркнул, что такую громкую историю должны были раскрыть максимум в течение месяца.

«Когда преступление совершается в условиях неочевидности, нет свидетелей, это действительно не быстро, и дела часто приостанавливают по основанию неустановления лица, совершившего преступления. Здесь же все наоборот: публичное место, множество свидетелей, очень резонансное преступление, известный певец, и вдруг такая халатность — подозреваемому дали возможность выехать из страны,

— обратил внимание Черноусов.

Следователи установили убийцу Талькова спустя 30 лет. Его выдала одна вещь В ходе следствия у одного из специалистов, проводивших в 90-е экспертизу по делу об... 24 июля 06:10

Юрист добавил, что в случае Талькова следствию нужно было действовать скрытно, дабы не спугнуть подозреваемых. Собрать оперативную группу, «чтобы не уходила информация», провести определенные оперативные мероприятия.

«В первую очередь — прослушивание телефонных переговоров. Было ли это сделано? А если да — какие результаты получены? По факту можно сказать, что это преступление должно было быть раскрыто по горячим следам в течение трех недель или месяца , а раз этого не произошло, возникает много вопросов к тем, кто тогда, в 1991 году, начинал расследование. На тот момент это прокуратура и МВД», — резюмировал Черноусов.

Ударил блатного ногой по попе: как ссора в гримерке закончилась убийством

К трагической гибели Талькова вела цепочка случайных обстоятельств. В первую очередь, вспыльчивый характер его директора. По словам Брейдо, певцу даже советовали уволить Шляфмана, поскольку в неспокойные 90-е агрессивное поведение «было чревато неприятностями». Тальков якобы соглашался с этим, но разорвать деловые отношения со знакомым не успел.

«Это был маленький ростом, совсем не спортивный человек, который тем не менее любой конфликт пытался перевести в мордобой...Всегда лез на рожон, мог ударить человека, например, поклонника, за то, что тот пытался прорваться в гримерку к Талькову за автографом», — описывал Шляфмана следователь Антон Брейдо.

В день убийства Тальков должен был выступить в петербургском «Юбилейном». Это был не сольный концерт, а обычная сборная солянка из звезд советской эстрады. Тальков собирался выйти на сцену предпоследним, перед ним в очереди стояла певица Азиза Мухамедова. Последняя приехала поздно, уже после начала, и хотела поменяться с Тальковым, чтобы подготовиться.

«Если бы Азиза лично попросила Талькова, нет сомнений, что он легко бы согласился: у них были хорошие отношения», — говорил Брейдо.

Но вопрос стали решать через посредников: Шляфмана и концертного директора Азизы Игоря Малахова. Последний по совместительству являлся ее бойфрендом и телохранителем. Мужчина внушительной комплекции (ростом под два метра) профессионально занимался кикбоксингом и, как считалось, имел связи с бандитами.

«Все свидетели, с которыми мне удалось поговорить, отзывались о Малахове положительно и даже восторженно. Говорили о нем как об интеллигентном, спокойном человеке, прекрасном музыканте и спортсмене, который наизусть цитировал Библию, и которого все любили», — рассказывал Брейдо.

В самой просьбе Азизы поменяться местами не было ничего такого, однако переговоры двух директоров неожиданно привели к взрыву. Шляфман утверждает, что когда обсуждал вопрос с Малаховым, тот назвал его «Васьком» и велел «делать, как я скажу». Обозлившийся Шляфман пожаловался Талькову, что на них наезжает «какой-то браток». Певец попросил поговорить лично, Малахов пришел в гримерку, где градус конфликта стремительно подскочил. Тальков кинул в Малахова расческой и ударил ногой.

«Игорь [Тальков] Малахова ногой по попе ударил, пендаль отвесил очень сильный. Для «блатных» это унижение», — пояснял Шляфман.

Ссора перетекла в коридор, где Малахов достал револьвер, а Шляфман — газовый пистолет. В итоге Малахова повалили на пол, Тальков начал бить его своим пистолетом по голове (на голове мужчины осталось пять рубленых ран), а Шляфман пинал его ногами. Малахов попытался вырваться и дважды нажал на курок, ни в кого не попал, но тут Шляфман вырвал у него револьвер. Он выстрелил Малахову в голову, тот успел уклониться, и пуля прилетела в Талькова прямо в сердце , насквозь пробив руку, которой тот закрылся. 34-летний певец скончался до того, как его успели отвезти в реанимацию.

Опознали по гавайской рубашке

Изначально убийцей считали Малахова, тот ненадолго пропал, но через 10 дней сам сдался следователям. Во время расследования выяснилось, что он анатомически не мог выстрелить с пола по той траектории, по которой вошла пуля. Орудие убийства исследовать не смогли, сначала его пытались спрятать в бачке унитаза, затем утопили в реке. Главной уликой стала гавайская рубашка , в которой Шляфман пришел на роковой концерт. Ее нашли во время обыска дома у сожительницы директора.

«Несмотря на то, что [Шляфман] отрицал факт производства им выстрела, на правом рукаве рубашки эксперты обнаружили пороховые следы выстрела и крови Игоря Талькова», — сообщало следствие.

В начале 1992 года Шляфман сбежал на Украину. Там получил заграничный паспорт и переехал в Израиль. Дело надолго заглохло и получило новый толчок в 2018 году, когда подруга семьи Талькова попросила возобновить расследование.

Спустя много лет пришлось буквально «по крупицам», как подчеркивал Следственный комитет, восстанавливать картину того вечера, опрашивать экспертов, которые когда-то работали с уликами, проводить допрос Шляфмана за границей. Последний до приговора успел пригрозить российскому суду реакцией Израиля.

«Мои израильские адвокаты и юридическая система Израиля покажут, насколько все прогнило в системе судейства в России... Поэтому пусть они [в России] очень хорошо подумают, чтобы потом не выглядеть идиотами», — цитировали Шляфмана СМИ.