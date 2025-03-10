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Отправленный под арест экс-гендиректор «Фонбета» Анохин попросился на СВО

Baza: арестованный экс-гендиректор «Фонбета» Анохин попросил отправить его на СВО
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Задержанный по подозрению в даче взятки экс-гендиректор «Фонбет» Сергей Анохин попросил отправить его на СВО. Об этом пишет Telegram-канал Sport Baza.

По информации источника, в первый раз Анохин озвучил свою просьбу уже через несколько дней после задержания. Спустя время он еще раз обратился с таким заявлением. Однако следователи, которые работают над его делом, пока не готовы удовлетворить эту просьбу и отпустить Анохина в зону боевых действий.

О задержании Анохина стало известно 29 января. По версии следствия, Анохин через посредников передал взятку в размере 60 млн рублей для того, чтобы избежать передачи в следственные органы информации о хищении средств. 30 января он был отправлен под арест.

Анохин занимал должности вице-президента Российского футбольного союза (РФС) и президента Московской федерации футбола. До апреля 2022 года он был членом исполкома Российского футбольного союза и председателем комитета массового футбола Российского футбольного союза. Также он бывший генеральный директор футбольного клуба «Химки», работал в клубе с 2020 по 2021 год.

Ранее стало известно, почему Анохин не смог подкупить сотрудника ФСБ.

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