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В Литве понадеялись на обещанные санкции Трампа против России

Глава МИД Литвы Будрис понадеялся, что США сдержат обещание и введут санкции
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Министерство иностранных дел Литвы

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис и глава оборонного ведомства Довиле Шакалене понадеялись, что президент США Дональд Трамп сдержит свое обещание и введет санкции против России, если не удастся добиться перемирия на Украине в рамках ультиматума американского лидера. Об этом сообщает LRT.

«А как иначе? Чего тогда будут стоить такие предупреждения и сигналы? Они [санкции] должны быть введены. Это вопрос доверия», – заявил Будрис.

В то же время Шакалене заявила, что Соединенным Штатам пришла «пора действовать», пишет LRT.

14 июля американский лидер пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины против РФ и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не удастся добиться прекращения огня на Украине. Впоследствии хозяин Белого дома сократил этот срок до 10 дней. Ожидается, что он истечет 8 августа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп захотел отвлечь внимание от дела Эпштейна с помощью России.

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