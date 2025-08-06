В Литве понадеялись на обещанные санкции Трампа против России

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис и глава оборонного ведомства Довиле Шакалене понадеялись, что президент США Дональд Трамп сдержит свое обещание и введет санкции против России, если не удастся добиться перемирия на Украине в рамках ультиматума американского лидера. Об этом сообщает LRT.

«А как иначе? Чего тогда будут стоить такие предупреждения и сигналы? Они [санкции] должны быть введены. Это вопрос доверия», – заявил Будрис.

В то же время Шакалене заявила, что Соединенным Штатам пришла «пора действовать», пишет LRT.

14 июля американский лидер пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины против РФ и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не удастся добиться прекращения огня на Украине. Впоследствии хозяин Белого дома сократил этот срок до 10 дней. Ожидается, что он истечет 8 августа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп захотел отвлечь внимание от дела Эпштейна с помощью России.