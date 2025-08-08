На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пожарные локализовали крупнейшее за 76 лет возгорание на юге Франции

На юге Франции локализовали лесной пожар, охвативший 17 тыс. га
Securite Civile/Reuters

Пожарные сумели локализовать крупный лесной пожар, который охватил 17 тыс. га на юге Франции. Об этом сообщили в префектуре департамента Од в соцсети X.

В публикации отмечается, что эвакуированным местным жителям не разрешается возвращаться домой до полной разведки территории. В районе продолжают работать пожарные, добавили в префектуре.

Днем 7 августа сообщалось, что лесной пожар в префектуре Од на юге Франции не могут ликвидировать уже двое суток. Сгорели не менее 25 жилых домов, пострадали 35 автомобилей, а также электричество в регионе. Кроме того, по данным властей, врачам не удалось спасти жизнь одного человека.

Глава французского МВД Брюно Ретайо назвал лесной пожар в департаменте Од самым крупным с 1949 года. В свою очередь, премьер-министр Франции Франсуа Байро описал происходящее как «катастрофу небывалого масштаба».

Ретайо добавил, что для борьбы с огнем задействовано 2150 пожарных, 600 единиц техники и специализированная авиация. Более того, с четверга, 7 августа, к задаче будут привлечены военные средства, в том числе три вертолета и несколько десятков солдат.

Ранее в Канаде упавшая с неба на линию электропередачи рыба спровоцировала крупный пожар.

