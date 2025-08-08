Пожарные локализовали крупнейшее за 76 лет возгорание на юге Франции

Пожарные сумели локализовать крупный лесной пожар, который охватил 17 тыс. га на юге Франции. Об этом сообщили в префектуре департамента Од в соцсети X.

В публикации отмечается, что эвакуированным местным жителям не разрешается возвращаться домой до полной разведки территории. В районе продолжают работать пожарные, добавили в префектуре.

Днем 7 августа сообщалось, что лесной пожар в префектуре Од на юге Франции не могут ликвидировать уже двое суток. Сгорели не менее 25 жилых домов, пострадали 35 автомобилей, а также электричество в регионе. Кроме того, по данным властей, врачам не удалось спасти жизнь одного человека.

Глава французского МВД Брюно Ретайо назвал лесной пожар в департаменте Од самым крупным с 1949 года. В свою очередь, премьер-министр Франции Франсуа Байро описал происходящее как «катастрофу небывалого масштаба».

Ретайо добавил, что для борьбы с огнем задействовано 2150 пожарных, 600 единиц техники и специализированная авиация. Более того, с четверга, 7 августа, к задаче будут привлечены военные средства, в том числе три вертолета и несколько десятков солдат.

