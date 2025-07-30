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В Волгограде отдыхающие спасли ребенка, который запутался в водорослях и ушел на дно

Мальчик чудом выжил после того, как запутался в водорослях на волгоградском пляже
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Ребенок едва не утонул из-за водорослей на пляже в Волгограде. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел 29 июля на пляже в микрорайоне Спартановка. Маленький ребенок на глазах его матери пошел ко дну, запутавшись в водорослях. Женщина стала звать на помощь, и в ситуацию вмешались оказавшиеся поблизости мужчины. Они смогли вовремя вытащить пострадавшего из-под железного понтона.

Один из спасателей рассказал, что побывавший под водой мальчик уже не дышал, но его удалось реанимировать.

«Здесь образовался толстый остров из травы. Туда затянуло пацана маленького. Мы все бросились спасать. Его потянуло прям быстро под водой. Видно силуэт маленький, бьется головой, пытается из травы вылезти, но не может голову поднять. Его быстро понесло под понтон. Мы с мужиком побежали с другой стороны понтона, достали его между щелями. Зацепили вдвоем, вытянули. Я думал все, хана. Он уже фиолетового цвета был, не дышал. Но откачали его, мы его в скорую отнесли», — объяснил мужчина.

В ГУ МВД по Волгоградской области уже начали проверку по факту случившегося. По данным полиции, ребенок забежал в воду, пока его мать расстилала на берегу покрывало. Сейчас пострадавший в больнице, но его жизни ничего не угрожает.

Ранее красноярец спас тонущего ребенка из Енисея ценой собственной жизни.

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