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Красноярец спас тонущего ребенка из Енисея ценой собственной жизни

Мужчина пожертвовал собой, чтобы спасти незнакомую девочку из реки Енисей
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panda1769/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Красноярец ценой собственной жизни спас тонущую в Енисее девочку, но его тело до сих пор не могут найти. Об этом krsk.aif.ru рассказала жена героя.

Несчастный случай произошел 7 июля на насыпной косе Енисея в Красноярске. Дмитрий Бармин с женой и трехлетней дочкой пришел на популярное место для отдыха, чтобы провести время с друзьями. Никто из компании не купался, но неподалеку играла группа детей, которые заходили в воду под присмотром женщины, вероятно, их матери. В какой-то момент она закричала — сильное течение быстро уносило ее ребенка.

Дмитрий мгновенно среагировал и тут же бросился в реку. Мужчина успел схватить тонущую девочку, но скрылся под поверхностью воды. Дмитрию удалось передать спасенного ребенка другому мужчине, но самого спасителя утащили подводные течения, особенно быстрые между насыпной косой и островом Молокова.

«Дима поднимал девочку, она на него опиралась. Если бы не он, девочка вообще не дождалась бы никакой помощи. Димин друг совсем не умеет плавать, а мужчина выбежал сильно позже — видимо на крики женщины», — рассказала жена потерпевшего.

Дочь пары стала свидетелем трагедии, но, по словам матери, больше испугалась ее собственной реакции. Поиски Дмитрия продолжаются уже несколько дней, обследовано более 9000 квадратных метров акватории, но пока безуспешно. Известно, что семья Барминых должна была уехать из Красноярска 8 июля на Кипр, где Дмитрий работал.

«Он самый заботливый муж, самый включенный отец, самый преданный друг. Мы провели вместе восемь счастливых лет, и все это время у меня было ощущение тотальной безопасности. Он умел брать на себя ответственность, умел заботиться, умел быть не только мужем, но и лучшим другом. Очень любил жизнь, и очень любил дочь... Это все ужасно несправедливо», — поделилась Полина.

Ранее отец пожертвовал собой, чтобы спасти семью из затопленного дома в Техасе.

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