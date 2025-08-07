На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Cлово «хохол» признали в России разжигающим ненависть к украинцам

Baza: суд в России признал оскорбительным слово «хохол»
true
true
true
close
Shutterstock/AnnaStills

Российский суд признал слово «хохол» оскорбительным и разжигающим ненависть к украинцам. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По данным издания, жительница Улан-Удэ в домовом чате обрушилась с критикой на одного из мужчин и назвала его «хохлом», так как его фамилия оканчивалась на букву «о». Это оскорбило последнего, и он обратился с иском в суд. Экспертиза установила, что в словах женщины содержалась унизительная оценка личности мужчины по национальному признаку. В результате суд оштрафовал женщину на десять тысяч рублей за оскорбление мужчины.

До этого суд оштрафовал россиянку, опубликовавшую в социальной сети картинки, которые разжигали ненависть к израильтянам.

В отношении женщины сначала составили протокол, который затем передали в суд. Женщину признали виновной в совершении административного правонарушения и назначили ей штраф в размере 15 тысяч рублей. В материалах дела отмечается, что правонарушительница по неизвестной причине не явилась в суд и заседание было проведено без нее.

Ранее москвича арестовали за разжигание ненависти после гневного письма в суд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами