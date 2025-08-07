Cлово «хохол» признали в России разжигающим ненависть к украинцам

Российский суд признал слово «хохол» оскорбительным и разжигающим ненависть к украинцам. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По данным издания, жительница Улан-Удэ в домовом чате обрушилась с критикой на одного из мужчин и назвала его «хохлом», так как его фамилия оканчивалась на букву «о». Это оскорбило последнего, и он обратился с иском в суд. Экспертиза установила, что в словах женщины содержалась унизительная оценка личности мужчины по национальному признаку. В результате суд оштрафовал женщину на десять тысяч рублей за оскорбление мужчины.

До этого суд оштрафовал россиянку, опубликовавшую в социальной сети картинки, которые разжигали ненависть к израильтянам.

В отношении женщины сначала составили протокол, который затем передали в суд. Женщину признали виновной в совершении административного правонарушения и назначили ей штраф в размере 15 тысяч рублей. В материалах дела отмечается, что правонарушительница по неизвестной причине не явилась в суд и заседание было проведено без нее.

Ранее москвича арестовали за разжигание ненависти после гневного письма в суд.