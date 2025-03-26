Суд оштрафовал россиянку за разжигание ненависти к израильтянам

ТАСС: суд оштрафовал на 15 тыс. россиянку за разжигание ненависти к израильтянам

Суд оштрафовал россиянку, разместившую в социальной сети картинки, которые разжигали ненависть к израильтянам. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает ТАСС.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД России обнаружили, что Хадижат Ибахиева разместила в сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) картинки, содержащие в себе признаки возбуждения ненависти либо вражды к гражданам Израиля. В отношении женщины составили протокол, который потом передали в суд.

Бабушкинский суд Москвы признал Ибахиеву виновной в совершении административного правонарушения и назначил ей штраф в 15 тысяч рублей.

В материалах дела отмечается, что правонарушительница по неизвестной причине не явилась в суд и заседание было проведено без нее.

10 декабря сообщалось, что Тушинский суд Москвы наложил штраф в размере 10 тысяч рублей на певицу Альбину Сексову (Елена Казарина) за разжигание ненависти на национальной почве в одной из ее песен.

Ранее москвича арестовали за разжигание ненависти после гневного письма в суд.