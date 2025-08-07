Очевидцы сообщили, что в Пермском зоопарке бурого медведя ударило током

В новом Пермском зоопарке бурый медведь ударился током и не смог встать. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь».

В публикации говорится, что администрация учреждения никак не отреагировала на ситуацию.

На обнародованных кадрах можно заметить, что медведь находится в воде и держится одной лапой за парапет бассейна. Животное, судя по видео, не может выбраться на площадку вольера.

По данным Telegram-канала Пермского зоопарка, медведь не мог выбраться из бассейна из-за возраста. У него заторможена двигательная активность. Специалисты зоопарка спустили воду в бассейне, чтобы хищнику было легче выбраться. На данный момент его состоянию ничего не угрожает, за его состоянием наблюдают ветеринары.

В сообщении также отмечается, что электропастухи (сети, установленные по периметру вольера — прим. ред.) не опасны для животных и давно используются в сельском хозяйстве.

В конце июня произошел другой случай. Волонтеры обнаружили медведицу, которая осталась одна в заброшенном зоопарке в Иркутской области.

Раньше на улице Горького в Листвянке находился частный зоопарк «Живые медведи». Владельцев заведения ругали в социальных сетях за плохое содержание животных. В итоге зоопарк закрылся, но недавно волонтеры обнаружили на его территории, огороженной забором, клетку с одинокой медведицей по кличке Маша.

