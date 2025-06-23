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Одинокую медведицу нашли в заброшенном зоопарке в Иркутской области

Babr Mash: медведицу Машу пытаются спасти из закрытого зоопарка под Иркутском

Волонтеры обнаружили медведицу, которая осталась одна в заброшенном зоопарке в Иркутской области. Об этом они рассказали Babr Mash.

Раньше на улице Горького в Листвянке находился частный зоопарк «Живые медведи», однако, по данным Telegram-канала, у места были смешанные отзывы, а владельцев ругали в соцсетях за содержание зверей в непригодных для этого условиях. В итоге зоопарк закрылся, но недавно волонтеры обнаружили на его территории, огороженной забором, клетку с одинокой медведицей по кличке Маша.

Прежние хозяева просто бросили ее, оставив без еды и воды. Неравнодушные местные жители подкармливают животное и пытаются найти ему новый дом, однако пристроить Машу пока не получается. Волонтеры ищут спонсора, который бы смог заботиться о медведице, когда она переедет. Однако времени на поиски остается все меньше.

Ранее неизвестный пытался отравить обитателей Московского зоопарка и попал на видео.

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