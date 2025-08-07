На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трехлетний ребенок упал с третьего этажа в Тульской области

Трехлетний ребенок пострадал, но выжил, упав с высоты в Тульской области
Shutterstock

Под Тулой ребенок пострадал, выпав из окна квартиры нас третьем этаже, сообщает СУ СК Росси по Тульской области.

Несчастный случай произошел 6 августа с мальчиком 2022 года рождения. По предварительным данным, он выпал из окна квартиры на улице Первомайской в городе Донской.

«С полученными травмами малолетний незамедлительно госпитализирован в медицинское учреждение, где ему по настоящее время оказывается медицинская помощь», — уточнили в ведомстве.

Сотрудники СК начали доследственную проверку по сообщению о травмировании ребенка в результате падения с высоты.

До этого девятилетний ребенок-аутист остался без присмотра и выпал из окна в Петербурге. Известно, что мальчик получил тяжелые травмы. По предварительной информации, он подставил табурет и вылез в окно, находясь на четвертом этаже шестиэтажного дома. Пострадавшего забрали в больницу с сотрясением мозга, сочетанной травмой, закрытой травмой грудной клетки, переломом двух ребер, ушибом живота, переломом крестца и открытым переломом правой голени со смещением.

Ранее девочка из Оренбурга пыталась обхитрить мать и выпала из окна.

