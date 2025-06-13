Девочка из Оренбурга пыталась обхитрить мать и выпала из окна

Девочка из Оренбурга травмировалась после попытки обмануть мать. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на управление МВД по региону.

Семилетний ребенок гулял во дворе, и в какой-то момент вернулся домой. Девочка попросилась погулять еще, но мать запретила. Тогда пострадавшая взяла ключи и бросила их в окно.

Пока мать спускалась за ними, девочка решила сбежать. Находясь в своей квартире на втором этаже, она попыталась вылезти в окно, но потеряла равновесие и упала.

«В больницу семилетняя «беглянка» попала с травмой брюшной полости», – сообщается в публикации.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

До этого в Краснодаре мальчик выпал из окна 16-го этажа. В этот момент он находился дома с сестрой, но та, предположительно, отвлеклась. Ребенок сам добрался до окна и случайно выпал из него, спасти пострадавшего не удалось.

Ранее в Чечне школьница упала с 10-го этажа, когда мыла окна.