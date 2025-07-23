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В Петербурге ребенок с аутизмом вылез в форточку и упал с четвертого этажа

В Петербурге девятилетний ребенок-аутист остался без присмотра и выпал из окна
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Ребенок с аутизмом вылез в форточку и упал с высоты в Санкт-Петербурге, сообщает портал «Конкретно.ру».

Несчастный случай произошел 22 июля с девятилетним мальчиком с Кондратьевского проспекта. Ребенок получил тяжелые травмы, выпав из открытой форточки на кухне квартиры, где остался без присмотра родителей. По предварительной информации, мальчик подставил табурет и вылез в окно, находясь на четвертом этаже шестиэтажного дома.

Пострадавшего забрали в детскую больницу им. К.А. Раухфуса с сотрясением мозга, сочетанной травмой, закрытой травмой грудной клетки, переломом двух ребер, ушибом живота, переломом крестца и открытым переломом правой голени со смещением. Его состояние оценивается как тяжелое, он помещен в реанимационное отделение.

Известно, что мальчик страдает детским аутизмом. Семья характеризуется как благополучная, на учете в социальных службах не состоит.

Ранее пьяный петербуржец упал с третьего этажа и сам пришел в больницу.

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