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В Крыму школьник попал в реанимацию, провалившись в 17-метровый колодец

В Севастополе мальчик провалился в 17-метровый колодец и оказался в реанимации
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Прокуратура города Севастополя

В Севастополе сбор черешни закончился для 12-летнего школьника несчастным случаем — ребенок упал в глубокий колодец и получил серьезные повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Инцидент произошел на территории дачного участка в ТСН «Берег» 18 июня. В тот день мальчик был в компании друзей на участке. Вместе с ними были хозяева участка — родители одного из детей.

«Дети собирали черешню. Пострадавший, желая подняться повыше, взобрался на заколоченный досками 17-метровый колодец. Доски провалились, и мальчик упал внутрь», — поделились подробностями ЧП в ведомстве.

Мальчик получил многочисленные травмы, его госпитализировали в реанимацию.

До этого аналогичный случай произошел в Дагестане. Школьник гулял по Дербенту и не обратил внимания на открытый люк колодца. В итоге он соскользнул вниз и пролетел около 10 метров. Из ловушки его доставали спасатели. Сотрудники экстренных ведомств отметили, что ребенок чудом не пострадал.

Ранее в Башкирии дети нашли в ручье шестилетнего мальчика без сознания.

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