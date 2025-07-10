В Малайзии потерпел крушение полицейский вертолет

В Малайзии во время учений в реку Пулай упал вертолет, на борту которого находились пятеро сотрудников Королевской полиции — трое мужчин и две женщины. Об этом сообщил малазийский телеканал Astro Awani.

Инцидент произошел вблизи курортного города Геланг-Патах. Морская полиция эвакуировала пострадавших из воды и передала медикам.

Двое из них находятся в критическом состоянии, врачи борются за их жизни. Остальные полицейские тоже пострадали, но не так сильно. В настоящее время они проходят лечение в больнице Султанах Амина.

«Вертолет вылетел из полицейского участка Танджунг-Купанг в 9:51 утра, а авария произошла около 10:25 утра в районе причала Агентства по обеспечению соблюдения морских правил Малайзии (MMEA) в Геланг-Патах», — сказал инспектор полиции Мохаммед Халид.

По его словам, Бюро по расследованию авиационных происшествий при министерстве транспорта Малайзии проведет тщательное расследование инцидента.

В середине июня в южном пригороде Афин вертолет с американскими туристами упал в море. Воздушное судно рухнуло прежде, чем смогло набрать высоту. Пассажиры по указанию пилота самостоятельно выбрались из кабины. Никто из пяти людей на борту не пострадал. Эксперты полагают, что вертолет мог рухнуть из-за перегрузки или человеческой ошибки. Стало известно, что у воздушного судна не было сертификата на посадку на пристани.

Ранее в Эстонии вертолет упал в Балтийское море.