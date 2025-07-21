Главе судостроительной компании дали срок за мошенничество при выполнении гособоронзаказа

Глава компании «Вега» Вовк получил два года колонии за хищение 2 млн рублей

Московский районный суд Калининграда приговорил к двум годам лишения свободы гендиректора ООО «Судостроительная компания «Вега»» Артура Вовка за причинение миллионого ущерба Минобороны России при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщается в Telegram-канале военных следственных органов Следственного комитета России.

В публикации отмечается, что Вовка признали виновным в особо крупном мошенничестве.

В СК добавили, что подсудимый в рамках предварительного следствия признал вину и заключил со следствием досудебное соглашение. Военными следователями обеспечено возмещение ущерба в полном объеме, добавили в ведомстве.

В рамках расследования было установлено, что в 2021 году между АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» и ООО «Вега» был заключен многомиллионный контракт в рамках гособоронзаказа на поставку продукции военного назначения для нужд Министерства обороны России. С ноября по декабрь 2021 года Вовк и гражданин Вячеслав Курымза на основании подложных документов организовали поставку продукции ненадлежащего качества, похитив и распределив между собой более 2 млн рублей.

17 июля Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам колонии бывшего заместителя начальника главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майора Владимира Шестерова по делу о хищениях у оборонного ведомства и парка «Патриот».

Ранее Генпрокуратура обнародовала данные о масштабах коррупции в России.