Экс-главу «Курского аккумуляторного завода» осудили на 6 лет за хищения

Суд приговорил бывшего директора «Курского аккумуляторного завода» Андрея Рыбянцева к 6 годам колонии общего режима по делу о хищении 740 млн рублей при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главного военного следственного управления СК РФ.

По данным следствия, с 2016 по 2020 год между госзаказчиком и «Курским аккумуляторным заводом» были заключены многомиллионные контракты на поставку аккумуляторных батарей. Контроль за исполнением контрактов возлагался на гендиректора.

«Он (Рыбянцев. — «Газета.Ru») признан виновным в хищении денежных средств в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа», --сообщили агентству в ведомстве.

Отмечается, что фигурант приговорен к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд выписал ему штраф в размере 650 тысяч рублей и запретил занимать определенные должности в течение двух лет.

До этого сообщалось, что кроме Рыбянцева, по этому делу проходили технический директор ООО «Аникс» Сергей Федосеев и экс-начальник отдела закупки Главного автобронетанкового управления Минобороны России (ГАБТУ) полковник Евгений Пустовой.

Ранее суд лишил бывшего главного связиста ВС РФ Арсланова звания генерал-полковника.