На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В СК заявили о не менее 10 погибших в результате отравления Чачей на Кубани

СК: из-за отравления самодельным алкоголем на Кубани погибли не менее 10 человек
true
true
true
close
РИА Новости

В результате отравления алкоголем, проданным на рынке на Кубани, погибли не менее 10 человек. Об этом сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Краснодарского края со ссылкой на данные Следственного комитета России.

«В ходе рассмотрения ходатайства судом следователь СК заявил, что по предварительной информации установлено, что от отравления алкоголем, проданным обвиняемыми, погибли не менее 10 человек», — говорится в сообщении.

Информация об отравившихся алкоголем, купленным на рынке в Сочи, стала появляться накануне. У нескольких человек, в том числе и туристов, после употребления чачи ухудшилось самочувствие, только часть из них смогли спасти.

В изготовлении суррогатного алкоголя подозревают двух женщин. По словам местных жителей, одна из них торговала алкоголем на рынке в течение 30 лет. При этом ранее люди якобы не жаловались на продукцию, были и постоянные покупатели, в том числе среди приезжих.

7 августа суд избрал меру пресечения обвиняемым. Их заключили под стражу на 1 месяц 30 суток. По данным следствия, женщины знали, что реализуют продукцию, изготовленную неустановленными лицами кустарным способом и не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ранее в Геленджике остановили «чача-мобиль» после массового отравления.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами