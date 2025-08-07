В СК заявили о не менее 10 погибших в результате отравления Чачей на Кубани

СК: из-за отравления самодельным алкоголем на Кубани погибли не менее 10 человек

В результате отравления алкоголем, проданным на рынке на Кубани, погибли не менее 10 человек. Об этом сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Краснодарского края со ссылкой на данные Следственного комитета России.

«В ходе рассмотрения ходатайства судом следователь СК заявил, что по предварительной информации установлено, что от отравления алкоголем, проданным обвиняемыми, погибли не менее 10 человек», — говорится в сообщении.

Информация об отравившихся алкоголем, купленным на рынке в Сочи, стала появляться накануне. У нескольких человек, в том числе и туристов, после употребления чачи ухудшилось самочувствие, только часть из них смогли спасти.

В изготовлении суррогатного алкоголя подозревают двух женщин. По словам местных жителей, одна из них торговала алкоголем на рынке в течение 30 лет. При этом ранее люди якобы не жаловались на продукцию, были и постоянные покупатели, в том числе среди приезжих.

7 августа суд избрал меру пресечения обвиняемым. Их заключили под стражу на 1 месяц 30 суток. По данным следствия, женщины знали, что реализуют продукцию, изготовленную неустановленными лицами кустарным способом и не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ранее в Геленджике остановили «чача-мобиль» после массового отравления.