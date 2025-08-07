Дизайнер раскрыла, на чем можно сэкономить при ремонте квартиры

В ходе ремонта в квартире можно сэкономить на строительных и отделочных материалах, например, выбрать ламинат и просто покрасить стены. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала дизайнер интерьера, архитектор Мария Боровская.

Кроме того, можно сделать кухню и гардеробную из стандартных модулей и заменить европейские бренды на российские.

«Если вы планируете использовать какие-то натуральные материалы: мрамор или керамогранит, то есть специализированные склады, на которых все это хранится, и в общем-то можно закупить напрямую на складах. Если квартира-студия, то объединять пространство и минимизировать какие-то там дверные проемы. На этом тоже можно сэкономить», — добавила Боровская.

При этом, по ее словам, на некоторых позициях ремонта экономить не стоит. К ним относятся инженерные системы, смесители, электрика, мебельная и дверная фурнитура.

Эксперт в сфере ремонта недвижимости Кирилл Аксенов до этого говорил, что использование простых материалов (обои, ламинат, натяжные потолки вместо инженерной паркетной доски, покраски стен, потолков из гипсокартона) поможет россиянам сэкономить на ремонте. Кроме того, можно отказаться от мебели, изготовленной на заказ, и отдать предпочтение российским и китайским производителям фурнитуры, что также снизит финансовую нагрузку.

