Суд в Москве рассмотрит дело Ильи Яшина об уклонении от обязанностей иноагента

В Тушинский суд поступило дело Ильи Яшина о невыполнении обязанностей иноагента
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА «Новости»

В Тушинский районный суд Москвы поступило уголовное дело в отношении бывшего столичного муниципального депутата Ильи Яшина (признан в РФ иностранным агентом) по обвинению в невыполнении обязанностей иноагента. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

«Дело зарегистрировано в канцелярии, дата рассмотрения пока не назначена», — передает агентство.

Яшину инкриминируют часть 2 статьи 33.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иностранных агентов), ему грозит до двух лет лишения свободы.

В 2022 году депутат выразил несогласие с проведением военной операции на Украине, после чего против него было возбуждено уголовное дело по статье о фейках о российской армии. В декабре того же года суд приговорил его к восьми с половиной годам лишения свободы.

В 2024 году Россия освободила Яшина в рамках крупнейшего обмена заключенными с Западом, который состоялся 1 августа в Анкаре. Всего в обмене участвовали 26 человек, ранее находившихся в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии.

Ранее Илью Яшина объявили в федеральный розыск.

