В Екатеринбурге произошло массовое отравление сотрудников комплекса отдыха

Работникам комплекса отдыха «Баден-Баден» в Екатеринбурге потребовалась срочная помощь медиков в связи с отравлением. Сотрудники жаловались на дезориентацию, слезотечение, одышку и тошноту, сообщает в Telegram-канале минздрав Свердловской области.

По предварительной информации ведомства, люди отравились хлором.

«Сотрудники скорой медицинской помощи осмотрели 26 пострадавших, троих из них госпитализировали. Состояние пациентов медики оценивают как близкое к удовлетворительному», — сказано в сообщении.

Гости комплекса не пострадали, отметили в ведомстве.

Одна из сотрудниц комплекса рассказала местному порталу E1, что все произошло из-за ошибки персонала технической службы.

«Из-за ошибки одного из сотрудников технической службы по всему комплексу распространился крайне неприятный запах хлора. Сотрудники спасательной службы (и не только) получили отравление, лежат под капельницами. Сначала комплекс был закрыт, но после обеда его вновь открыли для посетителей», — сказала работница.

По данным журналистов, роспотребнадзор по региону также инициировал проверку.

Комплекс «Баден-Баден» включает в себя термальный и несколько обычных бассейнов с пляжем, банный комплекс и SPA-зону. Также на территории есть кафе и несколько жилых домиков.

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