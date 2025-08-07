Ученые предупредили о сильнейшей за два месяца магнитной буре

На Земле 8 августа ожидается самая мощная за последние два месяца магнитная буря. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в официальном Telegram-канале.

По их данным, причиной геомагнитных возмущений станет выброс корональной массы после крупной солнечной вспышки уровня M4.4, произошедшей 5 августа. Ученые уточнили, что удар по магнитному полю Земли может быть значительно сильнее, чем предполагалось ранее. Модели показали, что планету заденет высокоскоростное ядро облака, что может привести к усилению геомагнитной активности.

Ожидается, что плазма достигнет Земли примерно в 7:00 мск 8 августа. Однако ухудшение геомагнитной обстановки возможно уже в ночь на пятницу — из-за попадания Земли в зону действия крупной корональной дыры.

В момент удара, по расчетам ученых, геомагнитный индекс Kp может достичь значения 6, что соответствует уровню G2 (умеренный). Это станет самым высоким показателем с 13 июня — именно тогда в последний раз фиксировалась буря аналогичной интенсивности.

В последний раз магнитную бурую фиксировали в конце июля. Ученые зафиксировали бурю уровня G1, что является минимальным баллом по пятибалльной шкале.

Ранее ученые Пермского Политеха и Политехнической школы разработали уникальную модель, способную предсказывать солнечную активность на 11 лет вперед.