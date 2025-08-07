Российские врачи спасли зрение пациентке с выпавшим хрусталиком

В Липецке врачи спасли зрение пациентке с выпавшим хрусталиком

В Липецке врачи спасли зрение пенсионерке, у которой выпал хрусталик. Об этом сообщили в пресс-службе Липецкого областного клинического центра (ЛОКЦ).

Серьезную травму 60-летняя женщина получила при зимнем падении на насыпь из щебня и досок около дома. Ей диагностировали проникающую рану глазного яблока с выпадением хрусталика. Хирург ЛОКЦ выполнил первичную хирургическую обработку, ушил рану и частично удалил радужку.

Позже медики выполнили реконструктивно-пластическую операцию, после которой у пациентки восстановится зрение. В пресс-службе отметили, что дают благоприятный прогноз на восстановление пациентки.

