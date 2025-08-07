На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские врачи спасли зрение пациентке с выпавшим хрусталиком

В Липецке врачи спасли зрение пациентке с выпавшим хрусталиком
true
true
true
close
Липецкий областной клинический центр/VK

В Липецке врачи спасли зрение пенсионерке, у которой выпал хрусталик. Об этом сообщили в пресс-службе Липецкого областного клинического центра (ЛОКЦ).

Серьезную травму 60-летняя женщина получила при зимнем падении на насыпь из щебня и досок около дома. Ей диагностировали проникающую рану глазного яблока с выпадением хрусталика. Хирург ЛОКЦ выполнил первичную хирургическую обработку, ушил рану и частично удалил радужку.

Позже медики выполнили реконструктивно-пластическую операцию, после которой у пациентки восстановится зрение. В пресс-службе отметили, что дают благоприятный прогноз на восстановление пациентки.

До этого в Калининграде 14-летняя школьница едва не распрощалась с глазом, прикрепив к нему искусственные ресницы с помощью обувного клея.

Ранее в Башкирии мужчине с гвоздем в глазу спасли зрение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами