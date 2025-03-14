В Башкирии прооперировали мужчину с гвоздем в глазу

В Башкирии мужчине с гвоздем в глазу спасли зрение

Медики Башкирии спасли мужчину, которому в глаз попал гвоздь. Об этом сообщает глава минздрава региона Айрат Рахматуллин.

Во время ремонта гвоздь вошел в глазное яблоко под углом 90 градусов, в результате он получил серьезное повреждение, медики направили его в офтальмологический травмпункт.

Медики извлекли инородный предмет и восстановили целостность глазного яблока. Спустя некоторое время они провели операцию, во время которой заменили хрусталик.

«Своевременно проведенная хирургическая помощь позволила сохранить пациенту глаз и зрение», – сообщается в публикации.

До этого самарские медики спасли мужчину с инородным предметом в глазу. Во время работ на приусадебном участке осколок от диска болгарки отлетел пострадавшему в глаз, но к специалистам он обратился только спустя несколько дней. При этом мужчина чувствовал боль и дискомфорт.

В результате медики оказали пациенту всю необходимую помощь и смогли сохранить зрение.

Ранее московские врачи спасли девочку с выдавливающей глаз редкой опухолью.