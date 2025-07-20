На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врачи спасли глаз 14-летней девочки, которая приклеивала ресницы обувным клеем

Под Калининградом школьница чуть не лишилась зрения из-за искусственных ресниц
true
true
true
close
Depositphotos

Школьница из Калининградской области едва не потеряла глаз, пытаясь приклеить искусственные ресницы. Об этом стало известно «Клопс».

Недавно 14-летняя девочка получила травму глаза во время экспериментов с искусственными ресницами. Она решила приклеить накладные ресницы с помощью обувного клея «Момент». В итоге верхние и нижние веки склеились между собой, возникли сильная боль, отек, а глаз перестал открываться. Мать девочки вызвала скорую помощь.

Пострадавшую доставили в медучреждение с подозрением на химический ожог. После осмотра выяснилось, что ей повезло, так как клей не попал на слизистую оболочку глаза, однако веки и накладные ресницы прочно склеились. Под местной анестезией врачи аккуратно отделили искусственные ресницы, частично срезав их и натуральные ресницы девочки ножницами.

«Врачи дали рекомендации по лечению, а также разъяснили необходимость использования специальных клеёв и растворов для искусственных ресниц», — уточнили в областном Минздраве.

Ранее 13-летний школьник из Находки потерял глаз после интернет-знакомства с девушкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами