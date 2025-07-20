Врачи спасли глаз 14-летней девочки, которая приклеивала ресницы обувным клеем

Под Калининградом школьница чуть не лишилась зрения из-за искусственных ресниц

Школьница из Калининградской области едва не потеряла глаз, пытаясь приклеить искусственные ресницы. Об этом стало известно «Клопс».

Недавно 14-летняя девочка получила травму глаза во время экспериментов с искусственными ресницами. Она решила приклеить накладные ресницы с помощью обувного клея «Момент». В итоге верхние и нижние веки склеились между собой, возникли сильная боль, отек, а глаз перестал открываться. Мать девочки вызвала скорую помощь.

Пострадавшую доставили в медучреждение с подозрением на химический ожог. После осмотра выяснилось, что ей повезло, так как клей не попал на слизистую оболочку глаза, однако веки и накладные ресницы прочно склеились. Под местной анестезией врачи аккуратно отделили искусственные ресницы, частично срезав их и натуральные ресницы девочки ножницами.

«Врачи дали рекомендации по лечению, а также разъяснили необходимость использования специальных клеёв и растворов для искусственных ресниц», — уточнили в областном Минздраве.

Ранее 13-летний школьник из Находки потерял глаз после интернет-знакомства с девушкой.