В Крыму оценили ситуацию с питьевым водоснабжением

Аксенов назвал стабильной ситуацию с питьевым водоснабжением в Крыму
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал стабильной ситуацию с питьевым водоснабжением на территории региона, где длительное время не выпадало достаточного количества осадков. Его слова передает РИА Новости.

«Ситуация с питьевым водоснабжением в республике остается стабильной. Проблем с питьевой водой по тем источникам, которые у нас задействованы, нет», — отметил Аксенов.

Он рассказал, что в Симферополе подача воды достигает 80 тыс. кубометров в сутки. Ее берут из подземных источников.

Также глава региона рассказал о состоянии водохранилищ в Крыму. По состоянию на 5 августа наполняемость наливных водохранилищ составляла около 30 млн кубометров, а водохранилищ естественного стока — порядка 75,8 млн кубометров. Аксенов уточнил, что в этот показатель не были включены данные по Чернореченскому водохранилищу в Севастопольском районе.

22 июля спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что на территории республики построят два новых водохранилища: Солнечногорское и Мартовское. Как он сказал, реализация данной инициативы позволит решить проблему с засухой, которая происходит на юго-западе полуострова с периодичностью в пять–шесть лет.

Ранее правительство РФ продлило программу развития Крыма и Севастополя до 2030 года.

