Программу развития Крыма продлили до 2030 года

Кабмин продлил программу развития Крыма и Севастополя до 2030 года

Правительство РФ продлило программу развития Крыма и Севастополя до 2030 года, сообщает пресс-служба кабинета министров в Telegram-канале.

«Сроки реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» продлены до 2030 года», — говорится в сообщении.

Предполагалось, что предыдущая программа завершится в 2027 году.

Согласно новой госпрограмме, в Крыму построят более 160 км сетей газоснабжения и газораспределения, отремонтируют 628 км сетей водоснабжения и водоотведения, приведут в нормативное состояние более 1,2 тысячи км дорог, а также завершат обустройство части съездов с автомобильной трассы «Таврида».

Кроме того, правительство предусмотрело расходы на восстановление берегоукрепительных сооружений в Крыму и на территории яхтенной марины в Севастополе.

До этого глава парламента республики Крым Владимир Константинов сообщал, что за первые полгода 2025 года в Крыму на торгах реализовано 25 национализированных объектов украинских предпринимателей и политиков.

Ранее украинские олигархи лишились своих самых крупных активов в Крыму.