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Британский аэропорт закрыли из-за экстренной посадки самолета

В Бирмингеме закрыли аэропорт после экстренной посадки самолета
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Colinmthompson/Shutterstock/FOTODOM

В британском Бирмингеме закрыли аэропорт из-за самолета, совершившего экстренную посадку. Подробности сообщила газета Daily Mail.

«Аэропорт Бирмингема закрыли после того, как частный самолет совершил вынужденную посадку. Все вылеты и прилеты отменены до 18:00 сегодняшнего вечера (20:00 мск — прим. ред.)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о самолете Beech King Air, который летел в Белфаст, но сел в Бирмингеме из-за «экстренной ситуации в полете».

По данным издания, ситуация в аэропорту отразится на времени вылета порядка 100 рейсов.

До этого сообщалось об инциденте в Москве, где отменили рейс в Анкару авиакомпании AJet. Людям объявили о плохом самочувствии пилота, и около самолета они увидели скорую помощь. Замену летчику найти не смогли, поэтому пассажирам сказали возвращать билеты.

Ранее сообщалось, что Эфиопия отказалась предоставлять России гражданские самолеты.

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