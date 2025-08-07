На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России предупредили о последствиях введения нормы на работу учителей

HR-эксперт Лоикова: нормирование часов работы учителей будет иметь последствия
Shutterstock

Минпросвещения России определило нормы часов работы в неделю за ставку заработной платы для педагогов с учетом их специальности. Однако это решение не учитывает массу важных деталей и требует доработки, считает независимый HR-эксперт, клинический психолог Зулия Лоикова. В частности, норма рабочих часов не включает в себя время на подготовку к урокам, проверку домашних заданий, пояснила она в беседе с 360.ru.

Недоточетом специалист назвала и тот факт, что итоговый документ не затрагивает многих педагогов – в частности, воспитателей продленного дня, которые работают с нагрузкой более 30 учебных часов в неделю.

«Вот самая большая в школе загрузка, но самая небольшая, маленькая зарплата, потому что они не подпадают под стимулирующие выплаты, которыми наделены другие педагогические работники», — подчеркнула эксперт, призвав ввести для таких педагогов дополнительные меры поддержки.

В целом введение нормы часов работы учителей – это стандартная процедура, но важно не допустить перегрузки преподавателей. В противном случае они столкнутся с выгоранием, что в целом отразится на качестве российского образования, считает Лоикова.

«Вот здесь самый большой риск и страх, который может возникнуть — это чтобы не было у нас снижения качества образования в целом», — подчеркнула она, отметив, что документ требует доработки.

Напомним, в документах Минпросвещения РФ отмечается, что норма часов является расчетной величиной для начисления заработной платы, а сколько часов в неделю должен работать учитель определяют в образовательном учреждении. Так, для учителей установлена норма в 18 часов в неделю за ставку зарплаты, 36 часов в неделю для воспитателей детсадов, педагогов-психологов, соцпедагогов и других работников, 25 часов – для воспитателей, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 24 часа – для музыкальных руководителей и концертмейстеров и 20 часов для учителей-дефектологов и учителей-логопедов.

Ранее в России призвали изменить схему оплаты труда учителей из-за нехватки школьников.

