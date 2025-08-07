На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кинолог ответил, может ли собака быть веганом

Кинолог Голубев: собака не может быть веганом
true
true
true
close
SeventyFour/Shutterstock/FOTODOM

Собаки не могут придерживаться вегетарианского или веганского питания, как их хозяева, поэтому не стоит проецировать на них свои привычки, эмоции и образ жизни. Об этом РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Мы разные биологические виды. Как нельзя из любви к своему питомцу кормить его со своего стола пирожными и шоколадом, так и нельзя делать из него вегана. Во-вторых, говоря о вегетарианстве как о форме поддержки прав животных, возникает противоречие: права собаки, которая лишена видотипичного питания, в приоритет при этом не поставлены», — пояснил эксперт.

Он напомнил, что собаки являются хищниками, без нормальной еды они могут столкнуться с проблемами со здоровьем. Если владелец не переносит вид мяса, можно выбирать для питомца готовый рацион в упаковке. При выборе корма Голубев посоветовал ориентироваться на потребности животного. По его словам, при составлении диеты стоит проконсультироваться с ветеринарным специалистом.

Аналитики ЮKassa и «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» до этого выяснили, сколько россияне тратят на содержание таких домашних животных. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования. Главный вывод — владельцы собак стали осознаннее подходить к базовым тратам и приобретать больше дополнительных услуг для своих питомцев.

Ранее кинолог рассказал о породах собак, которые склонны убегать от хозяев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами