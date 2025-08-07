Кинолог ответил, может ли собака быть веганом

Собаки не могут придерживаться вегетарианского или веганского питания, как их хозяева, поэтому не стоит проецировать на них свои привычки, эмоции и образ жизни. Об этом РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Мы разные биологические виды. Как нельзя из любви к своему питомцу кормить его со своего стола пирожными и шоколадом, так и нельзя делать из него вегана. Во-вторых, говоря о вегетарианстве как о форме поддержки прав животных, возникает противоречие: права собаки, которая лишена видотипичного питания, в приоритет при этом не поставлены», — пояснил эксперт.

Он напомнил, что собаки являются хищниками, без нормальной еды они могут столкнуться с проблемами со здоровьем. Если владелец не переносит вид мяса, можно выбирать для питомца готовый рацион в упаковке. При выборе корма Голубев посоветовал ориентироваться на потребности животного. По его словам, при составлении диеты стоит проконсультироваться с ветеринарным специалистом.

Аналитики ЮKassa и «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» до этого выяснили, сколько россияне тратят на содержание таких домашних животных. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования. Главный вывод — владельцы собак стали осознаннее подходить к базовым тратам и приобретать больше дополнительных услуг для своих питомцев.

