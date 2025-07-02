Стало известно, сколько стоит содержать собаку россиянам в 2025 году

Средний чек на корм для собак вырос на 9% за год

2 июля — Международный день собак. Аналитики ЮKassa и «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» выяснили, сколько россияне тратят на содержание таких домашних животных. Главный вывод — владельцы собак стали осознаннее подходить к базовым тратам и приобретать больше дополнительных услуг для своих питомцев.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

С марта по май 2025 года оборот платежей в категории зоотоваров вырос на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число покупок увеличилось на 30%, а средний чек — на 8%, до 6260 рублей.

«Оборот в сегменте ветеринарных услуг в ЮKassa вырос на 13%, покупок стало на 25% больше, при этом средний чек снизился на 10% и составил 9659 рублей. Такая динамика может говорить о том, что владельцы животных стали чаще обращаться в клиники для профилактических осмотров и плановых процедур, а не только для дорогостоящего экстренного лечения. Это важный индикатор формирования культуры превентивной заботы о здоровье питомцев. В рамках такого ответственного подхода домашнее животное — это полноценный член семьи, качество жизни которого напрямую зависит от внимания и своевременной заботы со стороны хозяина», — говорит руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

В период с 1 по 20 июня 2025 года средний чек на корм для собак вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 895 рублей.

На фоне развития более ответственного подхода к содержанию питомцев увеличивается также спрос на дополнительные товары и услуги для них. Так, в сегменте игрушек для собак средний чек вырос за отчетный период на 6%, до 503 рублей. Средняя стоимость груминга для собак составила 1970 рублей (+11% год к году).

Аналитики отмечают, что основные драйверы продаж смещаются в онлайн, где растет активность не только крупных ретейлеров, но и отечественных производителей. Последние представлены преимущественно в сегменте кормов.

«Российские потребители уже привыкли применять омниканальный подход при выборе и покупке товаров — они пользуются одновременно возможностями и маркетплейсов или профильных онлайн-ресурсов, и специализированной розницы. Поэтому, чтобы поддерживать уровень продаж, многие игроки рынка делают фокус на развитии цифровых каналов», — комментируют в «Чек Индексе».

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