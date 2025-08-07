Стало известно о пользе протертых томатов для здоровья женщин

Женщинам стоит включать в свой рацион питания протертые томаты, потому что в них есть ликопин — каротиноид, обладающий мощными антиоксидантными свойствами. Об этом РИАМО рассказала главный технолог бренда «Пиканта» Светлана Старова.

По ее словам, это вещество поможет снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и защитит кожу от фотостарения, вызванного ультрафиолетовым излучением. Помимо этого, в мякоти томатов есть калий, витамины группы В, витамины С и Е, которые поддержат здоровье нервной системы, будут способствовать нормализации обмена веществ, помогут организму справляться со стрессом, укрепят иммунитет и поддержат молодость кожи.

При регулярном употреблении продукта можно улучшить состояние кожи, волос и ногтей и поддерживать нормальный вес благодаря низкой калорийности и отсутствию лишних добавок. Ингредиент можно использовать для приготовления супов, соусов и рагу.

«Органическое соединение, которое содержится в томатах, способствует восстановлению клеток и влияет на нормализацию работы сосудов. Ликопин сохраняет свои полезные свойства даже после термической обработки томатов, обеспечивая их содержание как в свежих овощах, так и в составе переработанных продуктов, как, например, в протертой мякоти томатов», — отметила Старова.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина до этого говорила, что для равномерного загара рекомендуется употреблять продукты, богатые ликопином и бета-каротином: арбузы, персики, тыкву, морковь, абрикосы, облепиху.

