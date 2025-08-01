Ученые обнаружили неожиданного предка картофеля

Современные растения картофеля частично произошли от томата. К такому выводу пришла международная исследовательская группа, основываясь на анализе генома, опубликованном в журнале »Cell».

Стоит отметить, что сам картофель в ботанике известен как Solanum tuberosum, родом он из Южной Америки и был завезен в Европу испанцами. Однако биологическое происхождение этого растения до сих пор оставалось неясным.

В ходе исследования эксперты выяснили, что около девяти миллионов лет назад произошло естественное смешение генов томата и растения Etuberosum, похожего на картофель, но без клубней. И картофель, и Etuberosum, и томаты относятся к роду пасленовых (Solanum).

«Мы выявили, что Petota имеет древнее гибридное происхождение, причем все члены демонстрируют стабильное смешанное геномное происхождение, полученное от линий Etuberosum и Tomato примерно 8–9 миллионов лет назад», — говорится в исследовании.

Руководитель исследования Саньвэнь Хуан из Китайской академии наук отметил, что подобное смешение генов, как и развитие клубней, дало картофелю огромное преимущество, приведшее к разнообразию видов одного семейства.

До этого профессор Хэбэйского медицинского университета в Китае Вэйай Цзя рассказал, что картофель и патиссоны содержат медь, которая необходима для поддержания когнитивного здоровья и снижения риска деменции.

По словам ученого, медь способствует высвобождению железа, которое переносит кислород по организму, в том числе — к мозгу. Ее умеренное потребление также способствует нормальной работе центральной нервной системы.

Ранее россиянам пообещали резкое падение цен на картофель.