Дачникам рассказали, зачем проводить летнюю обрезку смородины

Дачникам стоит провести летнюю обрезку смородины, чтобы улучшить урожайность в следующем году. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных садоводов.

По их словам, это улучшит состояние растений и будет способствовать повышению их продуктивности. Обрезку проводят для удаления больных и поврежденных ветвей, а также создания оптимальной формы куста для плодоношения и освещения.

«Следует удалять все ветви, которые лежат на земле, поврежденные или уже отмершие. Кроме того, важно проредить куст, чтобы солнечный свет и воздух могли свободно проникать в его глубь, тем самым снижая риск появления болезней и плесени», — уточнили в сообщении.

Специалисты посоветовали проводить работы сразу после сбора ягод, когда растение будет готово к восстановлению.

До этого садоводы говорили, что установка легкого теневого экрана поможет дачникам защитить помидоры от жары. По их словам, такой способ создаст необходимую тень и поможет сохранить плоды качественными даже в самых жарких условиях. Эксперты отметили, что летом температура на поверхности плодов может повышаться, что делает их уязвимыми к высыханию и ожогам. Они посоветовали регулярно проверять помидоры, чтобы не допустить потери урожая.

Ранее дачникам рассказали, как подготовить дом к осени.