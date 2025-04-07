Мошенники начали обманывать россиян с «задолженностью» по квартплате

Мошенники начали активно применять новую схему обмана, основанную на рассылке фейковых квитанций с огромными задолженностями по коммунальным услугам и квартплате. При получении таких писем не нужно пугаться и спешить проверить долг, переходя по указанной ссылке или QR-коду, предупредил в беседе с RT общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Проверка информации — это не просто вопрос осторожности, а базовая юридическая практика, которая помогает избежать попадания в сети мошенников», — подчеркнул специалист.

Он призвал помнить, что все сведения о задолженностях хранятся в системах, имеют «документальный след» и легко проверяются по лицевому счёту можно на портале ГИС ЖКХ. Сделать это можно, в частности, на «Госуслугах».

В большинстве случаев вычислить поддельную квитанцию можно даже просто на взгляд, считает Бондарь. Он посоветовал внимательно осмотреть ее, проверить номер лицевого счёта, название управляющей компании или поставщика услуг. Любое несоответствие должно вызвать подозрения, подчеркнул эксперт. Он также напомнил, что информацию о задолженностях по ЖКУ можно найти в приложениях банков по лицевому счету.

Напомним, также сообщалось, что мошенники снова начали использовать QR-коды для обмана россиян: они стали расклеивать объявления с QR-кодами в подъездах. При переходе по ссылке жителям дома предлагают перевести деньги на «шлагбаум» или зарегистрироваться в клоне известного мессенджера, введя личные данные. Россиян призвали никогда не сканировать случайные QR-коды — особенно это касается кодов со уличных объявлений или из чатов в Telegram.

Ранее специалист представил топ-5 самых часто применяемых схем мошенников.