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В России ЖК обяжут строить дополнительный выход из подъездов

В Госдуме решили обязать ЖК строить подъезд для скорых и пожарных
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Shutterstock/FOTODOM

Вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреку Файзуллину с предложением обязать строительные компании предусматривать при возведении новых жилых комплексов детские площадки, защищенные от проезжей части, а также оборудовать подъезды домов вторым выходом на улицу для обеспечения удобного доступа скорой помощи, пожарных служб и транспортировки людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает РИА Новости.

«Считаю необходимым обязать строительные компании возводить новые ЖК, предусматривая детские площадки, защищенные от проезжей части, а также предусматривать второй выход из подъездов домов на улицу - для скорых, пожарных и выгрузки/погрузки людей с ограниченными возможностями», — говорится обращении.

Кроме того, Чернышов предложил в обязательном порядке устанавливать искусственные дорожные неровности или шлагбаумы в старых дворах, где отсутствует возможность организации сквозного проезда.

В своем обращении вице-спикер отметил, что в последнее время все чаще поступают сообщения о трагических происшествиях, случающихся с детьми на внутридомовых территориях жилых комплексов. Он подчеркнул, что внутридомовая территория должна в первую очередь быть предназначена для людей, а не для автомобилей, однако она стала местом повышенной опасности, особенно для маленьких детей.

Чернышов отметил, что в Москве, Московской области и других крупных городах России застройщики реализуют концепцию «двор без машин», однако, к сожалению, этого принципа придерживаются в основном девелоперы, возводящие жилье комфорт-класса, а в проектах эконом-класса такие благоустроенные пространства, как правило, не создаются.

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