Температура ночью в Москве теперь будет опускаться до 10℃

Вильфанд: ночная температура в Москве с 7 августа может опускаться до 10℃

Температура ночью в Москве с четверга, 7 августа, начнет опускаться до 10℃. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

С четверга в Московском регионе меняется температурный режим, наступает период устойчивой погоды, которая соответствует норме, рассказал синоптик.

Днем в столице будет 18...22℃, в Московской области — до 23℃. Спустя некоторое время дневной температурный фон в регионе составит 20...24℃.

«А ночные температуры будут в диапазоне от 10 до 14 градусов», — сказал он, отметив, что это не похолодание, потому что температура будет около или на один градус ниже нормы.

Вильфанд добавил, что в четверг в столичном регионе ожидается кратковременный дождь, местами ливень. До конца недели ситуация не изменится.

В начале недели научный руководитель Гидрометцентра России сообщал, что температура воды в водоемах на территории Москвы снизится до 22°C к воскресенью, 10 июля.

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