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Крымская школьница избила девочку из-за оскорбления родителей

В Крыму школьница избила девочку из-за оскорбления родителей
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Кадр из видео/Telegram-канал «Mash на волне»

В Крыму конфликт девочек из-за оскорбления родителей закончился избиением на камеру. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Инцидент произошел в подъезде дома №23 на улице Ленина в городе Джанкое. Ученицы одной из местных школ в возрасте от 13-ти до 14-ти лет организовали «стрелку» после конфликта, в ходе которого одна из девочек оскорбила родителей другой. Несмотря на извинения обидчицы, принесенные, по ее словам, на камеру, другая девочка все равно несколько раз ударила ее по лицу. Еще две школьницы снимали происходящее на видео.

Отмечается, что это уже не первый конфликт на счету участниц инцидента. Республиканская прокуратура организовала проверку по факту случившегося. На данный момент установлены личности двух девочек, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее подросток избил мужчину и выстрелил ему в лицо, пока сверстники снимали на видео.

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