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В Новосибирской области школьницу заманили на заброшку, раздели и жестоко избили

Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения школьницы под Новосибирском
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В Новосибирской области следователи разбираются в ситуации с подростками, которые напали на местную школьницу. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.

Инцидент произошел в селе Барышево. По данным местных СМИ, молодые люди предложили пострадавшей выпить алкоголь и таким образом заманили на территорию заброшенного здания.

Там в течение получала ее избивали и угрожали. После этого школьницу раздели и продолжили наносить удары. Спустя некоторое время соответствующее видео подростки опубликовали в соцсетях. Что стало причиной агрессии, не уточняется.

На данный момент следователи региона проводят проверку, в действиях молодых людей они увидели признаки истязания пострадавшей.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю местного управления ведомства возбудить уголовное дело. Ему доложат об обстоятельствах, которые удалось установить во время мероприятий.

Ранее пьяный мужчина избил бездомного металлической палкой по голове в центре Петербурга.

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