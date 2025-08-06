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Трудовая инспекция в Нижнем Новгороде встала на защиту стриптизерш

Трудовая инспекция защитила права стриптизерш в Нижнем Новгороде
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Depositphotos

Гострудинспекция после проведения внеплановой проверки обязала стриптиз-клуб в центре Нижнего Новгорода оформить трудовые договоры с восемью сотрудницами. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

В Гострудинспекции рассказали, что установили факт подмены трудовых отношений с работниками, исполняющими обязанности актрис, договорами гражданско-правового характера.

Главный госинспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес пообещал продолжить работу со стриптиз-клубом, чтобы полностью восстановить права сотрудников и устранить нелегальную занятость.

В мае стало известно об увольнении кемеровчанки из-за беременности. Женщина устроилась в один из местных магазинов в феврале 2025 года и сразу предупредила, что ждет ребенка. Экземпляр трудового договора ей не выдали. В результате она работала по четыре-пять часов, но иногда, когда сотрудников было мало, выходила на полный день. В апреле (в этот момент женщина была на шестом месяце), ее исключили из рабочего чата. По словам руководства, коллектив якобы не хотел работать с беременной.

Ранее в Хабаровском крае стриптиз Бабы-яги вылился в скандал.

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