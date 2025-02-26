В Хабаровском крае возник скандал из-за стриптиза Бабы-яги

В доме престарелых в Комсомольске-на-Амуре аниматор в костюме Бабы-яги устроил стриптиз в честь Дня защитника Отечества. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

«Стриптиз Бабы Яги в доме престарелых возмутил жителей Комсомольска-на-Амуре — на сказочный разврат они пожаловались губернатору», — говорится в публикации.

Как пишет Amur Mash, шоу прошло в интернате на Щорса — поздравить сотрудников и руководство туда пригласили недетского аниматора. Некоторые жители города были настолько возмущены происходящим, что обратились с жалобой к губернатору Хабаровского края Дмитрию Демешину. Amur Mash связался с директором учреждения Владимиром Князевым — он все отрицает.

14 февраля сообщалось, что глава Выселковского района Краснодарского края Сергей Фирстков не допустил проведения благотворительного стриптиза, который устраивало заведение PANDA-BAR в честь бойцов специальной военной операции. Организаторы планировали направить все средства, полученные с вечеринки, на нужды СВО.

Ранее сообщалось, что на Алтае воспитательница детсада устроилась на подработку стриптизершей из-за нехватки денег.