Кемеровчанку уволили, потому что «не захотели работать с беременной»

Кемеровчанка осталась без работы из-за беременности. Слова девушки цитирует портал Vse42.ru.

Жительница Кемерово, как рассказала она сама, устроилась в один из местных магазинов в феврале 2025 года и сразу предупредила о том, что беременна. Экземпляр трудового договора ей не выдали. В результате она работала по четыре-пять часов, но иногда, так как сотрудников было мало, она работала полный день.

В апреле (в этот момент она была на шестом месяце), ее исключили из рабочего чата. По словам руководства, коллектив якобы «не хочет работать с беременной».

«После увольнения горожанка просила отдать ей договор, но получила его только после угрозы заявить о случившемся в полицию», – сообщается в публикации.

По словам бывшей сотрудницы, администратор точки ей сказала, что магазину «ничего не будет», так как он является частью крупной сети.

По данным местных пабликов, девушка обратилась в трудовую инспекцию.

Ранее беременная ведущая новостей начала рожать в прямом эфире, но отказалась покидать студию.