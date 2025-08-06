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Мальчик, получивший разрыв печени в аквапарке Петербурга, перенес операцию и пришел в себя

РЕН ТВ: в Петербурге очнулся мальчик, которому разорвало печень в аквапарке
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Depositphotos

В Петербурге мальчик, который получил разрыв печени в аквапарке, перенес операцию и пришел в себя. Об этом со ссылкой на мать ребенка сообщает телеканал РЕН ТВ.

Мальчика экстренно прооперировали. Он успешно перенес вмешательство и пришел в себя, однако подробной информации о его состоянии не поступало.

Женщина, которая влетела в ребенка, скатившись с горки, принесла извинения семье. Родители не считают виновными в случившемся ни аквапарк, ни влетевшую в мальчика посетительницу.

Инцидент произошел в аквапарке «Родео Драйв». Возле водной горки в шестилетнего мальчика врезалась женщина. В результате у него диагностирован разрыв левой доли печени. Состояние ребенка оценили как тяжелое.

Ранее женщина рассказала, что сломала ребра в аквапарке из-за кроксов.

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