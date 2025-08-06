Шестилетний мальчик получил разрыв печени в аквапарке Петербурга

В Петербурге ребенок получил разрыв печени в аквапарке и попал в больницу

В Калининском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства травмирования ребенка в аквапарке, мальчика увезли на скорой с разрывом печени. Об этом сообщается в Telegram-канале «Конкретно. ру».

Инцидент произошел в аквапарке «Родео Драйв», шестилетний мальчик скатился с водной горки, когда в него неожиданно врезалась женщина. Пострадавшего госпитализировали, у него диагностирован разрыв левой доли печени.

Состояние ребенка оценивается как тяжелое, он находится в отделении реанимации. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Ленобласти ребенка придавило упавшими железными воротами. Девятилетний летний мальчик зашел в недостроенное помещение, внутри которого возле проема были приставлены железные ворота. Когда школьник потянул за ручку двери, конструкция обрушилась. Спасти пострадавшего не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, о ходе расследования доложат председателю СК России.

Ранее пенсионер уронил внучку во время фотосессии, ребенок в реанимации.