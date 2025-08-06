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Российские подростки обстреляли проезжавшие мимо авто и привлекли внимание прокуратуры

В Великом Новгороде подростки обстреляли проезжавшие мимо авто
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Depositphotos

В Великом Новгороде группа подростков устроила обстрел проезжавших мимо авто. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел на улице Псковской — группа несовершеннолетних совершала обстрелы транспортных средств. Эти действия создавали угрозу жизни и здоровью водителей и пассажиров, а также могли повлечь повреждение автомобилей.

По поручению областного прокурора по факту произошедшего организованы проверки условий жизни и воспитания подростков, работы органов профилактики с их семьями, а также соблюдения правил хранения и использования оружия. По результатам мероприятий прокуратура примет соответствующие меры реагирования.

До этого в Иваново подросток обстрелял автомобиль из пневматики. Владелица машины оценила ущерб в 23 тысячи рублей.

Ранее петербуржец обстрелял автомобиль из окна, и это попало на видео.

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