Российские подростки обстреляли проезжавшие мимо авто и привлекли внимание прокуратуры

В Великом Новгороде подростки обстреляли проезжавшие мимо авто

В Великом Новгороде группа подростков устроила обстрел проезжавших мимо авто. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел на улице Псковской — группа несовершеннолетних совершала обстрелы транспортных средств. Эти действия создавали угрозу жизни и здоровью водителей и пассажиров, а также могли повлечь повреждение автомобилей.

По поручению областного прокурора по факту произошедшего организованы проверки условий жизни и воспитания подростков, работы органов профилактики с их семьями, а также соблюдения правил хранения и использования оружия. По результатам мероприятий прокуратура примет соответствующие меры реагирования.

До этого в Иваново подросток обстрелял автомобиль из пневматики. Владелица машины оценила ущерб в 23 тысячи рублей.

Ранее петербуржец обстрелял автомобиль из окна, и это попало на видео.