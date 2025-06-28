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В Иваново подросток обстрелял автомобиль из пневматики

В Иваново подростка будут судить за стрельбу по машине на парковке
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F01 PHOTO/Shutterstock/FOTODOM

Подросток из Ивановской области может получить пять лет колонии за стрельбу по чужому автомобилю на парковке. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 17-летний юноша выстрелил из пневматического пистолета в лобовое стекло автомобиля, припаркованного возле торгового центра. Владелица авто оценила ущерб в 23 тысячи рублей.

Подозреваемого в стрельбе задержали, в отношении несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого в Петербурге подросток обстрелял окна многоэтажки из пневматического пистолета в Аптекарском переулке. Прибывшие на место полицейские установили, что стрелял 15-летний школьник. У подростка изъят пневматический пистолет, мальчик признался, что купил его на маркетплейсе. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее подростки в Ижевске выстрелили из сигнального пистолета в лицо прохожему.

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