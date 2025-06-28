В Иваново подросток обстрелял автомобиль из пневматики

Подросток из Ивановской области может получить пять лет колонии за стрельбу по чужому автомобилю на парковке. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.
По данным следствия, 17-летний юноша выстрелил из пневматического пистолета в лобовое стекло автомобиля, припаркованного возле торгового центра. Владелица авто оценила ущерб в 23 тысячи рублей.
Подозреваемого в стрельбе задержали, в отношении несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.
До этого в Петербурге подросток обстрелял окна многоэтажки из пневматического пистолета в Аптекарском переулке. Прибывшие на место полицейские установили, что стрелял 15-летний школьник. У подростка изъят пневматический пистолет, мальчик признался, что купил его на маркетплейсе. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Ранее подростки в Ижевске выстрелили из сигнального пистолета в лицо прохожему.