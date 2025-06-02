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Петербуржец обстрелял автомобиль из окна, и это попало на видео

В Петербурге на видео попало, как мужчина из окна обстрелял автомобиль

В Санкт-Петербурге мужчина из окна обстрелял проезжающих автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Питер, Афиша».

«Полюстровский «снайпер» обстрелял машину из окна. Мужчина с женщиной, которые были внутри авто, сначала не поняли, что произошло. Но потом у растрескавшегося заднего стекла они нашли шесть пластиковых пулек», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как человек из окна стреляет по проезжающему автомобилю, после чего транспорт останавливается.

До этого в Ленинградской области в городе Кудрово водитель Chevrolet избил таксиста в ходе дорожного конфликта. На опубликованных кадрах видно, что помимо водителя удары также наносила женщина. По информации канала, инцидент произошел 24 мая, с того времени иномарка находилась в розыске.

Также сообщается, что сотрудники правоохранительных органов остановили Chevrolet, за рулем которого был 35-летний водитель, избивший ранее таксиста.

Ранее появилось фото мужчины, который может быть причастен к массовой атаке БПЛА.

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