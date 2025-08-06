На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Во Франции конфисковали принадлежащий россиянину Lamborghini

Ici: во Франции таможня изъяла Lamborghini россиянина и передала его в автомузей
true
true
true
close
Lamborghini

Таможенная служба Франции изъяла у гражданина России спортивный автомобиль Lamborghini 2018 года выпуска и передала его в Автомобильный музей города Мюлуз (регион Эльзас). Об этом сообщила радиостанция Ici.

По ее данным, изъятие спорткара Lamborghini 2018 года было произведено на основании санкций Евросоюза, запрещающих поставку предметов роскоши в Россию.

Машина перевозилась на грузовике из Франции в Германию, а конечной точкой маршрута была Россия. У перевозчика имелись документы на русском языке. Как пояснил директор музея Гийом Гассе, конфискованное авто ранее принадлежало россиянину.

Таможенные органы отказались раскрывать детали дела и имя владельца, сославшись на «деликатный характер ситуации», уточняет радиостанция.

Аресты российских суперъяхт, которые в 2022 году много обсуждали в новостях, в итоге оказались никому не выгодны, пишет Financial Times. Странам приходится тратить деньги и время на их содержание и нескончаемые суды, а продать арестованное имущество тоже не получается. Тем временем на яхты лезут журналисты, бездомные, а риск диверсий или ЧП из-за отсутствия ремонта только растет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии осудили конфискацию российских автомобилей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами