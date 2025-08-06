Во Франции конфисковали принадлежащий россиянину Lamborghini

Ici: во Франции таможня изъяла Lamborghini россиянина и передала его в автомузей

Таможенная служба Франции изъяла у гражданина России спортивный автомобиль Lamborghini 2018 года выпуска и передала его в Автомобильный музей города Мюлуз (регион Эльзас). Об этом сообщила радиостанция Ici.

По ее данным, изъятие спорткара Lamborghini 2018 года было произведено на основании санкций Евросоюза, запрещающих поставку предметов роскоши в Россию.

Машина перевозилась на грузовике из Франции в Германию, а конечной точкой маршрута была Россия. У перевозчика имелись документы на русском языке. Как пояснил директор музея Гийом Гассе, конфискованное авто ранее принадлежало россиянину.

Таможенные органы отказались раскрывать детали дела и имя владельца, сославшись на «деликатный характер ситуации», уточняет радиостанция.

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