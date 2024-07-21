«Современное пиратство»: что происходит с суперъяхтами россиян после ареста FT узнала о набегах сквоттеров и диверсиях против российских суперъяхт на Западе

Аресты российских суперъяхт, которые в 2022 году много обсуждали в новостях, в итоге оказались никому не выгодны, пишет Financial Times. Странам приходится тратить деньги и время на их содержание и нескончаемые суды, а продать арестованное имущество тоже не получается. Тем временем на яхты лезут журналисты, бездомные, а риск диверсий или ЧП из-за отсутствия ремонта только растет.

В портах по всему миру застряло множество арестованных российских суперъяхт, которые приходится содержать на местные налоги, пишет британская газета Financial Times (FT).

«Для западных правительств это проверка эффективности санкций с высокими ставками. С точки зрения юристов, представляющих владельцев, это акты современного пиратства», — отмечает издание.

Хотя у российских бизнесменов отобрали и другое роскошное имущество, именно конфискация суперъяхт имела символическое значение, подчеркивает FT. Новости об этом «захватывали воображение общественности». То, насколько быстро их арестовали, тогда показало решимость Запада ответить на действия России на Украине. Антикоррупционные активисты надеялись, что яхты в итоге продадут, а деньги пожертвуют Киеву.

Однако эти расчеты не сбылись. Так, яхту Alfa Nero, чьим владельцем на Западе называют миллиардера Андрея Гурьева, летом 2023 года купил экс-гендиректор Google Эрик Шмидт за $67 млн. Однако позже он отказался от сделки, пояснив, что беспокоится о юридических проблемах в будущем.

В итоге судьба «плавучих Версалей» остается неопределенной, а их содержание тяжелым бременем легло на страны, в которых оказались суда. К примеру, 106-метровая яхта Amadea (владельцем США считают сенатора Сулеймана Керимова) в порту Сан-Диего обходится американскому правительству в $740 тыс. ежемесячно . Из-за этого Минюст США безуспешно пытался продать актив, называя расходы чрезмерными.

Из денег итальянских налогоплательщиков €18 млн уже ушло на содержание 143-метровой парусной яхты А, которая, по мнению властей Италии, принадлежит бизнесмену Андрею Мельниченко (Адвокаты бизнесмена заявили, что яхта не принадлежит ему лично, а контролируется трастом, не имеющим к нему никакого отношения). А карибское государство Антигуа и Барбуда тратит $28 тыс. в неделю на содержание арестованной яхты Alfa Nero, той самой, от которой отказался бывший глава Google.





«Суперъяхты требуют постоянного обслуживания и ремонта, чтобы сохранить их мореходные качества... Необходимо выплачивать зарплату экипажу и огромные швартовочные сборы. Корпуса должны быть выскоблены, двигатели должны быть очищены», — пишет FT.

Пока яхты стоят без дела, на них пытаются проникнуть сквоттеры и журналисты. Экипажи обороняются с помощью пожарных шлангов и дронов. Есть и риск диверсий. Украинский механик пытался в 2022 году потопить яхту Lady Anastasia на Майорке, которую называют принадлежащей гендиректору «Рособоронэкспорта» Александру Михееву. Мужчина открыл клапаны в машинном отделении, но у него ничего не вышло. На суде он заявил, что сделал это из мести за военные действия, до этого механик проработал на борту около десяти лет.

Под арестом яхты остаются без надлежащего ремонта, что тоже чревато. Голландский производитель суперъяхты Phi, к примеру, не может выполнить на борту гарантийные работы. Утверждается, что она принадлежит предпринимателю Сергею Науменко, но стоит под арестом в Лондоне вместе со своей командой.

«У нас на борту 60 тыс. литров дизельного топлива. Если возникнут проблемы с системами обнаружения пожара, это может быть очень опасно. Исключительно опасно. В центре Лондона может произойти экологическая катастрофа», — предупреждает капитан экипажа Гай Бут.

Тем временем некоторые суда за время санкций просто исчезли. Летом 2022 года две предполагаемые яхты бизнесмена Дмитрия Мазепина пропали в неизвестном направлении из сардинского порта Ольбия, хотя были под арестом. В ответ Италия наложила на Мазепина штрафы, которые так и не были выплачены.

«Русский джентльмен, любящий лодки»

Проблема суперъхят в том, что западным странам сложно доказать их реальную принадлежность российским гражданам. Последние обычно это отрицают, и начинаются долгие судебные процессы. На них, скорее всего, уйдет десятилетие, говорит бывший федеральный прокурор США Стефан Касселла.

«Это как если агент по борьбе с наркотиками видит, что дилер торгует автомобилем Mercedes, и хочет его конфисковать. А тот утверждает, что это не его машина, что она принадлежит его матери или сестре. Приходиться судиться, чтобы выяснить, действительно ли он владелец. Кто платит страховку? Кто привез машину, чтобы заменить масло? В чьем гараже она стоит? Вот [с яхтами] то же самое, только в гораздо большем масштабе», — описывает эксперт.

Так же спорны и громкие утверждения некоторых западных политиков о связях бизнесменов с президентом России Владимиром Путиным. Один из таких случаев — конфискация Phi Сергея Науменко в Лондоне весной 2022-го. Арестовать ее приехал лично тогдашний министр транспорта Великобритании Грант Шэппc, который позировал на фоне судна и говорил, что оно принадлежит «российскому олигарху, другу Путина». Высокий суд Англии весной 2023-го назвал эти слова «простительной политической гиперболой». Однако апелляционный суд в марте этого года заявил, что обеспокоен «неверными» заявлениями Шэппса. Оба суда оставили в силе постановление о задержании судна.

«Он не миллиардер, и он никогда не встречался с Путиным. Он против войны. Он просто обычный русский джентльмен, который любит лодки», — возмущался в разговоре с репортерами капитан Бут.

Кремль оценивал арест имущества российских бизнесменов как «бандитизм на государственном уровне». В Москве обращали внимание на то, что так Запад продемонстрировал неуважение к праву частной собственности, которое, на словах, там высоко ценят.

«Это отчетливо демонстрирует крах святости частной собственности и частного бизнеса, демонстрирует опасность ведения бизнеса там», — подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин же говорил, что предупреждал отечественных бизнесменов о подобных рисках. По его мнению, случившееся может послужить им уроком.

«Я им в свое время говорил, что еще набегаетесь, защищая свои интересы. У них там чего-то арестовали, счета, лодки и так далее. Предупреждал об этом, лучше бы эти лодки здесь держали, а деньги вкладывали бы не в иностранные активы, а в развитие российской инфраструктуры», — резюмировал президент.