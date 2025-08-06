Льву Шлосбергу продлили арест на два месяца

Суд продлил домашний арест Шлосбергу по делу о дискредитации армии на 2 месяца

Псковский городской суд продлил до 8 октября домашний арест заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу (признан в РФ иностранным агентом), обвиняемому в дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Псковской области.

Суд удовлетворил ходатайство следствия, продлив меру пресечения. Шлосбергу предъявлено обвинение по части 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Решение принято с учетом характера обвинения и данных о личности.

«При решении вопроса о продлении меры пресечения суд, заслушав мнения сторон, изучив представленные материалы, учитывая характер и тяжесть предъявленного обвинения, данные о личности обвиняемого, согласился с доводами следствия», — говорится в сообщении пресс-службы судов.

11 июня суд в Пскове отправил под домашний арест Льва Шлосберга по уголовному делу о дискредитации российской армии. Следствие посчитало, что политик опубликовал в «Одноклассниках» ролик своих дебатов с историком Юрием Пивоваровым (признан в РФ иноагентом), тем самым дискредитировав ВС РФ. В видео, как сообщили в партии, «политик отстаивал позицию необходимости скорейшего прекращения огня». Руководитель фракции «Яблоко» в Мосгордуме Максим Круглов в беседе с «Газетой.Ru» назвал дело «абсурдным» и заявил, что оно должно быть закрыто.

Ранее в «Яблоке» сравнили слова арестованного Шлосберга со словами Мединского.